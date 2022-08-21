Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, Samsun Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği bürosunu ziyaret etti. Başkan Sara Kosif ve Samsun Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği yönetim kurulu üyelerinin yakın ilgisi ve misafirperverliği ile karşılanan Demir, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Komşu ilimiz Samsun’da 2020 de kurulup hizmet vermeye başlayan çölyak derneğimize destek olmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla çok faydalı bir ziyaret gerçekleştirdim. Çölyaklıların ortak sorunları ve birlikte yapabileceğimiz faaliyetler hakkında konuştuk. Çorum Çölyak Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar neticesinde kazandığımız bilgi ve birikimlerimizi aktardık” dedi.

(Haber Merkezi)

