Yaptığı ziyarette glütensiz ekmek üretimini de inceleyen Dr. Mustafa Azak, “Öncelikle bu büyük afette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu aziz milletin birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğine inancımız tam. Bu zor günlerde sürekli iletişim halinde olduğumuz kıymetli İşletme Müdürümüz Erdem Paşa ve Karatay Halk Ekmek personeline gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendileri gece gündüz demeden bütün zorlukları göğüsleyerek, deprem bölgelerinin ulaşımın çok zor olduğu günlerde birçok depremzede çölyaklıya glütensiz ekmek yetiştirdiler. Çorum Çölyak Derneği ile işbirliği halinde deprem bölgesinde ihtiyaçları karşılamaya çalıştılar. Beraber çok güzel ve verimli faaliyetler yürütüyoruz. Depremzede kardeşlerimizin glütensiz ekmek sorununa çare olmak için büyük emek sarf ediyoruz. Karatay Halk Ekmek tarafından üretilen glütensiz ekmekler haftada 1 gün Çorum Belediyesi aracılığıyla ilimizdeki çölyaklı kardeşlerimize ulaştırılıyor. Çölyaklıların büyük bir ihtiyacını çözmede katkı sağlayan Sayın Erdem Paşa ve arkadaşları uzun zamandır bizlerin gönlünü kazanmışlardı. Artık birçok depremzede kardeşimizin de gönlünde yer aldılar” dedi



“HER ZAMAN ÇÖLYAKLILARIN HİZMETİNDEYİZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Halk Ekmek İşletme Müdürü Gıda Mühendisi Erdem Paşa ise, “Darda kalmış, zor durumda olan çölyaklılara glütensiz ürün yetiştirmek bizim görevimiz. Çorum Çölyak Derneği bu konuda bize çok yardımcı oldu. Sahadan bilgi almamız ve iletişim kurmamız hızlı hareket etmemizi sağladı. Glütensiz ürünlerin depremzedelere ulaşması için birlikte çok çalıştık. Beslenmenin çok zor olduğu deprem bölgelerinde çölyaklılar bu konuda kat kat fazla güçlükler yaşadılar. Bu günlerde Konya’ya yerleşen çölyaklı aileler de olmakta. Elimizden geldiğince onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan birçok ile de ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizlere destek olan herkese, idarecilerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Her zaman çölyaklıların hizmetindeyiz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

