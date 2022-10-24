Çölyak ile ilgili yapılabilecek organizasyonların konuşulduğu ziyaret hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Her zaman bizlerle yakın ilişki içinde olan ve çölyaklılara büyük hizmetler veren Prof. Dr. Mesut Sezikli hocamızın Tıp Fakültesi Dekanı olmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Kendisiyle önümüzdeki günlerde yapılacak organizasyonlar hakkında konuştuk ve bir görüş birliğine vardık. Tarafımıza karşı gösterdiği yakın ilgi için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Görev yaptığım illerde çölyak farkındalığı oluşturmak ve çölyaklılara katkı sağlamak için birçok çalışmayı gerçekleştirdik. Dernekler hastalarımızın hayatını kolaylaştırmak için çok önemli faaliyetleri yürütüyor. Çorum Çölyak Derneği’nin çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Umarım birlikte güzel işler başarırız” dedi. (Haber Merkezi)

