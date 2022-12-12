Çorum Sanayisinde ihtiyaç olduğu tespit edilen alanlara yönelik açtığı kurslarla kalifiye eleman istihdamına ve işsizliğe çözüm olan ÇOKİŞ, “İstihdam Atölyeleri” adıyla 13 alanda daha kurs açıyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) işbirliğiyle açılacak olan ön muhasebe, kuaförlük, elektrikçi, barista, dikiş elemanı, pastacılık, aşçılık, kaynakçılık, cnc operatörlüğü, makine bakım onarım personeli, servis personeli geliştirme ve uyum eğitimi, pizza yapım ustası, açık alan satıcıları alanlarında eğitimler verilerek kalifiye eleman yetiştirilecek.

Çorum Belediyesi ÇOKİŞ ve OKA işbirliğinde açılacak kurslara 18 yaşını dolduran, herhangi bir sigortalı işte çalışmayan ve emekli olmayanlar başvurabilecek. Kursları başarı ile bitirenler ilgili alanlara yönlendirilecek.

