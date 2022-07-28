Çorum’da çöken çardağın altında kalan 3 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre S.E. (70), A.E. (82) ve D.E. (68) çöken çardağın altında kalarak yaralandı.

Olayın ihbarıyla köye 112 ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çardak altında kalarak ağır yaralanan S.E.’nin durumunun ağır olduğu, A.E. ve D.E.’nin ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. (Tugay GÖKTÜRK)