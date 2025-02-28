Alınan bilgiye göre Üçtutlar Mahallesi'nde büyükbaş hayvan taşıyan E.G. idaresindeki kamyonette çok sayıda silah bulundurulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Binevler 1. Cadde üzerinde durdurulan kamyonette yapılan aramalarda silaha rastlanmadı.

Asılsız olduğu anlaşılan ihbar sonrası yapılan kontrolde ceza puanı dolan sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. Emniyet kemeri takmamak, aykırı ışık ve aksesuar donanımı nedeni ile 4 bin lira ceza uygulandı.