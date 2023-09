Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlerbirliği maçıyla ilgili konuşan Tahsin Tam, “Bu hafta ligin tecrübeli ekiplerinden Gençlerbirliği'ni sahamızda ağırlayacağız. Rakip tecrübeli oyunculardan oluşan güçlü bir kadroya sahip. Rakibimiz ligde yenilgisiz devam eden ve 7 puana sahip bir takım. Çabuk adapte olmuş bir görüntü veriyorlar. Etkili oyunculara sahipler. Biz de iyi oyunculara sahibiz. Çok keyifli bir maç olacak. Umarım sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz oluruz. Çok dikkatli ve disiplinli olacağız. Bu disiplini sezon boyu devam ettirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Her maça göre farklı ilk on birler ile sahaya çıkabileceklerini de dile getiren Tahsin Tam, “Bunun için tüm oyuncularımın hazır olması gerekiyor. Bazen maça göre bazen de taktiksel olarak farklı bir takımla sahaya çıkıyoruz. Sadece bir kadro üzerinden yürümüyor. Oyuncularımız da bunun farkında. Onları her zaman değerli hissettirmek istiyoruz çünkü çok kaliteli insanlardan oluşan bir kadroya sahibiz. Sezon boyunca hepsinden mutlaka verim alacağız” dedi.