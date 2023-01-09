Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, dostu Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayarak kutladı ve tüm ÇORUM HABER çalışanlarına, Çorumlu gazetecilere başarı dileklerini iletti.

Gazeteciliğin çileli bir meslek olduğunu belirten Poroy, dostu Yolyapar için şu ifadeleri kullandı:

“Yarım asrı aşkın süredir, çizginizden ödün vermeden, seviyeli bir şekilde ve üstün başarıyla mesleğinizi sürdürüyorsunuz. Ülke çapında saygın, duayen gazetecilerden biri olarak tanınır hale gelmeniz, biz dostlarınızı da gururlandırıyor. Daha nice yıllar dileklerimle dostça selamlar.” (Haber Merkezi)

