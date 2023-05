2,2 milyon lira tutarındaki yatırıma TKDK kırsal turizm desteği kapsamında 1,1 milyon lira hibe sağlayan Sazak, Çorum merkeze bağlı Çağşak köyünde gerçekleşen otel yatırımının yaz ve kış turizmine katkı sağlamasını beklediğini söyledi.

Tarım ve orman ürünleri ticareti başta olmak üzere, inşaat ve mangal kömürü üretimi yapan, İklim Gıda Tarım Hayvancılık ve Orman Ürünleri Tic. ve Sanayi A.Ş. sahibi 1964 doğumlu iş insanı Sazak, yatırımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

“Doğduğum topraklara vefa borcumu ödemek, güzelliklerini ülkemiz ve dünya insanlarına tanıtmak, ilimiz kırsal turizmine katkı sağlamak, doğal ortamda vakit geçirmek isteyen insanlara güzel bir ortam sağlamak amacıyla bu oteli köyüme yapmış olmanın gururunu yaşıyorum. TKDK'nın desteği ile çocukluk yıllarımdan beri hayalini kurduğum bu yatırımı gerçekleştirmiş olmaktan da ayrıca mutluyum.

Köyümüz Hititler döneminde Alacahöyük ile İskilip arasında kullanılan kervansaray yolu üzerindedir. 1250 metre rakıma sahip olan yöremiz yazın yayla turizmine, kışın ise avcılık turizmine uygundur. Doğal yapısı ve bitki örtüsü ise her mevsim ayrı güzelliktedir. İnsanların bu doğal güzelliklerle buluşması ve tanışması için konaklama ve yeme içme sorunlarını çözmek amacıyla bu yatırımı yapmaya karar verdim. Ormanla ve yaylalarla koyun koyuna, şehir merkezine 35 km mesafede, 13 bin m2’lik parselde bin 800 m2 üzerine inşa ettiğimiz otelimizde şehir hayatından bunalan insanların doğayla baş başa kalıp, dinlenmek için yaz-kış demeden gelebileceği ve konaklayabileceği 12 oda bulunmaktadır. Aynı anda 150 kişiyi ağırlayabileceğimiz lokanta bölümümüz vardır. Şuan için 6 personel istihdamı yaptığımız otelimiz Alacahöyük, Boğazkale ve Ortaköy Şapinuva ören yerlerine, Çorum merkezine, İskilip ve Osmancık’taki tarihi yerlere de yakın konumdadır.”

“YENİ YATIRIMLAR YAPACAĞIZ”

“Hazırlayacağımız yemeklerde kullanmak ve gelen misafirlerimizin kendisinin toplayıp yemesi için otelimizin yanında sera ve meyve bahçemiz bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda organik sebze ve meyve üretimlerimizin yanına otelimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla et ve süt üretimi yapacağımız tesis de ekleyeceğiz. Mini golf sahası, at biniciliği ve atv alımı için yatırım planlarımız var. Ayrıca misafirlerimiz için trekking, of-road ve yoga etkinlikleri düzenleyeceğiz. Şehir ve insan gürültüsünden uzak, kendi iç huzurunu bulmak isteyen gruplara yönelik etkinliklerle doğanın içerisinde var olmanın huzurunu tattırmayı amaçlıyoruz. Misafir edeceğimiz gruplara bölgemizin dört mevsimdeki güzelliklerini tecrübeli yürüyüş liderlerimizin eşliğinde yaz-kış yapacağımız doğa yürüyüşü etkinliği ile göstermek için ekibimizle buna hazırız. Bu aktivitelere biran önce başlamak için sabırsızlanıyoruz.”

“TAPUSU BİZE AİT OLSA DA BU OTEL ARTIK ÇORUMLUNUNDUR”

“Projemizin hazırlık aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede sorunlarımıza çözüm odaklı yaklaşıp yardımcı olan hatta açılışına bizzat gelerek bizleri onurlandıran, desteğini esirgemeyen Çorum’daki kurumlarımızın yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimi arz ediyorum. Devletimizin desteği ile bu oteli insanlarımızın hizmetine sunduk. Tapusu bize ait olsa da bu otel artık Çorumlunundur. Bu otelin bacasının tütmesi, Çorum turizmine ve tanıtımına katkı sağlayabilmesi için ilimiz yöneticilerinin, siyasi ve bürokratlarının ve aynı zamanda turizmle ilgilenen herkesin ve her kesimin desteğine ihtiyacımız var.”

“İLK YURTDIŞI MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLADIK”

“Yurtdışından ilk misafirlerimizi Kasım ayı başında ağırladık. Fransa’dan avlanmak ve yöreyi tanımak amacıyla gelen bir gezi ekibi oldukça memnun ayrıldı. Yine geleceklerini, başkalarını da göndereceklerini ifade ettiler. Böyle böyle kendimizi tanıtacağız ve memnun ederek gönderdiğimiz her misafirimiz yenilerine referans olacak. Belki zaman alacak ama bunu hep birlikte başaracağız.”

