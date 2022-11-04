Jandarma Komutanlığı’ndan emekli olduktan sonra doğduğu topraklara dönen emekli astsubay Yüksel Apaydın, ilçeye bağlı Karakaya Köyü’nde damla sulama sistemi ile bahçesinde armut yetiştirmeye başladı. Amatör olarak başladığı armut yetiştiriciliği işine daha sonra profesyonel olarak devam ettiğini anlatan Apaydın, “Bin 200 adet 9 yaşında ağacım var. Ağaç başı yaklaşık 25 kilogram verim almaktayım. Bu yıl yağış yönünden güzel geçti, 50 ton armut hasadı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

9 yıl önce emekli olduktan sonra deveci armudunun bu bölgede de yetişebileceğini düşünerek, 35 dönüm arazisinin 15 dönümünü deveci armuduna ayırdığını belirten Apaydın, “15 dönüm alanda yaklaşık Bin 200 yarı bodur armut ağacım var. Bu sene 8. yaşı dolan bu ağaçlardan tahmin ediyorum 50 ton civarında bir ürün elde edeceğim” şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLUK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DÖNDÜM'

İlk geldiğimde bu alana bahçe tesis etmeye çalıştığın burasının atıl vaziyette bir arazi olduğunu hatırlatan Apaydın, “Burası dedemin bağıydı, benim çocukluğum bu bağda bağ beklemekle geçti. O zamanlar böyle bir hayalimiz vardı. Emekli olduktan sonra da geldim ve hayalimi gerçekleştirmek için başladım. Şu anda da çalışıyorum. Üst taraflar özellikle ham toprak şeklinde atıl araziydi. Buraları bahçe haline getirebilmek için epey bir emek harcadık. Bu şekilde neticesini aldığımız zaman o yorgunlukların hiçbir tanesi aklımıza gelmiyor” diye konuştu.

'700 GRAM ARMUTLAR İRİLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR'

Her boydan armudun yetiştiğini söyleyen Yüksel Apaydın, bazı armutların 700 grama ağırlığında olduğunu ve iriliğiyle dikkat çektiğini belirtti. Armutların tamamen organik şartlar altında yetiştirildiğini belirten Yüksel Apaydın, 700 grama kadar olan armudu görenlerin hayrete düştüğünü ifade etti.

'HASAT 8 GÜN DEVAM EDECEK'

Armut hasadını 9 bayan toplam 12 çalışan ile gerçekleştirdiğini ve yaklaşık 8 gün devam edeceğini söyleyen Apaydın, “Bayanlardan toplayıcılar var, boylarına göre ayıranlar var. Erkek çalışanlarımız da bayanların yetişemediği alanlara merdivenlerle üst dallarda ki hasadı gerçekleştiriyor” dedi.

Yetiştirdiği armutları iç piyasada pazarlayacağını söyleyen Apaydın, “Daha önce Çorum’da bazı firmalara toplu olarak veriyordum ancak bu sene istediğimiz fiyatı alamadığımız ve maliyetimizi kurtarmadığı için iç piyasa da Sungurlu ve Çorum bölgesinde pazarlamayı hedefliyorum. Bununla ilgili market, manav ve Pazarcı esnafıyla görüşmelerimiz var” ifadelerini kullandı.



