Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yardımına koşan Belediye, yaraları sarmak için çalışmalarını sürürken, ilimize gelen afetzedeleri de en iyi şekilde misafir etmenin çabasında. Depremin en çok etkilediği kesim olan çocukları da unutmayan Belediye, onlara yaşadıkları korkuyu unutturmaya yönelik etkinlikler düzenliyor.

Belediye bu kapsamda çocuklar ve aileler için “Çocuk Şarkıları ve Masallar” etkinliği yapılacak. Müzisyen ve hikâye anlatıcısı Zeynep Betül Akyıldız’ın katılacağı “Çocuk Şarkıları ve Masallar” etkinliğini depremzede çocukların yanı sıra Çorumlu çocuklar da ücretsiz olarak izleyebilecek.

Etkinlik, 26 Şubat 2023 Pazar günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 13.00 ve 16.00’da olmak üzere iki seansta gerçekleşecek.

(Volkan SINAYUÇ)

