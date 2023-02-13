Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çorum’daki çocuklar oyuncaklarını bölgeye gönderdi.

Belediye koordinasyonunda oluşturulan alanda toplanan yardımlar, paketlenmek üzere açıldığında görevliler, bazı oyuncaklara iliştirilen notları gördü.

“SEVGİLİ KARDEŞLERİM DUALARIM SİZİNLE”

Ailesinin hazırladığı yardım paketine Zeynep Mina Atmaca da oyuncağını koydu. Zeynep’in oyuncağına iliştirdiği notta “Sevgili kardeşlerim dualarımız sizinle. Çok geçmiş olsun. Ben Zeynep Mina. Sizi çok seviyorum.” yazısı yer aldı.

“KORKTUĞUNDA BANA SARILABİLİRSİN”

Başka bir çocuğun ise gönderdiği oyuncak ayının üzerinde yazdığı notta “Merhaba benim adım Mami Çorum’dan geliyorum. Sana arkadaşlık etmeye zor gününde yanında olmaya geldim. Korktuğunda bana sarılabilirsin. Bütün çocuklar adına seni çok seviyorum.” ifadeleri yer aldı.

“EMANETLERİ TESLİM ALDIK”

Kahramanmaraş Afşin’de görevli Çorum Belediyesi’nden Erdinç Yıldırım, oyuncakları teslim aldıklarını belirterek, “Allah’ın izniyle bu kardeşlerimizin isteğini yerine getirmek için emanetlerini teslim aldık. Afşin’deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Afşin’den hepinize selam olsun” dedi.

