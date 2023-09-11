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Başkan Arıcı’nın açıklaması şöyle: “Spor, çocuğun fiziksel ruhsal ve zihinsel gelişimi için çok önemli bir rol oynuyor. Ailelerimiz çocuklarını ne kadar erken yaşta sporla tanıştırır ve sporu çocukları için yaşam biçimi olarak benimsetirse, çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesine o kadar büyük katkı sağlamış olur. Ayrıca çocuklarımız sporla disiplin içinde, zaman kavramını daha iyi bilecek ve kötü alışkanlıklardan uzak duracaklardır. Yeter ki çocuklarımız herhangi bir spor dalıyla uğraşsın ve sporun içerisinde yer alsın.

Okul döneminde gençleri dijital ekran bağımlılığından ve sokaktaki diğer tehlikelerden korumanın en güzel yolu bir spor veya sanat dalı ile ilgilenmesini sağlamaktadır.

Toplumumuzda spor yapan çocukların akademik başarısının düştüğü yönünde gerçekçi olmayan bir hurafe dilden dile dolaşmakta. Biz ailelere çağrı yapıyoruz, gelin sporu bir motivasyon aracı yapalım. Çünkü boş zamanlarında spor yapmayan gençler görüyoruz ki daha iyi bir işle uğraşmıyorlar.

Buradan tüm öğretmenlerimize ve ailelerimize çağrı yapıyorum, çocukların okul döneminde spor yapmasını destekleyelim. Hafta sonu yapılacak takviye kursları planlarken, çocukların hafta sonları sportif müsabakalara katılımını göz önünde bulunduralım .

Sporu akademik başarıya, akademik başarıyı da spora bir engel olacak şekilde çocukları arada bir tercih yapmak zorunda bırakmayalım.”