Ziyarette Çorum Valiliği, Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum İl Özel İdaresi, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Kültür ve Turizm Derneği İşbirliği ile yürütülen proje ile gerçekleştirilmek istenen hedefler hakkında hemşehrimiz Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'ye bilgi sunuldu ve destekleri talep edildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Belediyesi tarafından 10’uncusu düzenlenen Kitap ve Kültür Günlerine katılan öğrencilerin "Çocuklarımız Okusun Diye" projesi ile temin edilecek kitap alım kuponlarıyla istedikleri kitapları alma imkânına kavuşacaklarını, böylece kitabın ve okumanın öneminin çocuklarımızın zihin dünyasında önemli bir yer edineceğinden şüphesi olmadığı dile getirdi.

Kampanyaya koşulsuz destek sözü veren Muhsin Dere, tüm Çorumluları kampanyaya katkı vermeye davet etti. (Haber Merkezi)

