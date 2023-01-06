Okulun konferans salonunda düzenlenen seminerde velilere konuyla ilgili detaylı bilgi verilirken, seminer öncesinde bir konuşma yapan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, ihmal edilen, istismara maruz kalan çocukların ruhunda çok derin yaralar oluştuğunu belirterek, “Önemli olan istenmeyen olayların yaşanmasının önüne geçebilmektir. Bunun yolu da ailelerin ve çocukların bu konuda bilinçli ve duyarlı olması. Bugün gerçekleştirilecek eğitimin de amacı ihmal ve istismar konusunda sizleri bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak. Siz ne kadar bilinçli olursanız çocuklarımıza da o oranda yardımınız ve desteğiniz dokunur. Eğitimde sunum yapacak olan psikolojik danışmanlarımız Nur Kalaycı Tengiz ve Caner Turan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Özçakır’ın ardından ilk sunumu yapan Caner Turan, “çocuk hakları, ihmal ve istismarın tanımı ve belirtileri, bildirim yükümlülüğü, ihmal ve istismar türleri, kötü muameleye maruz kalan çocuklarda görülebilecek davranış değişikliklerini” anlatırken, Nur Kalaycı Tengiz ise, “istismara ilişkin yanlış varsayımlar, istismarın önlenmesinde çocukların eğitiminin önemi, ailelere ve topluma düşen görev ve sorumluluklar” konulu bir sunum yaptı.

Seminer sonunda Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, Nur Kalaycı Tengiz ve Caner Turan'a sunumlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Özçakır, katılım sağlayan velilere de ayrıca teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

