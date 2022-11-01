Çorum’da ilk ve tek uygulayıcısı olduğu SAS metodu hakkında da bilgi veren Elif Durak, bunun, danışana özel tasarlanmış, ses, müzik ve hikaye tabanlı, kulaklıkla dinlenerek beynin daha verimli çalışmasını sağlayan bir program olduğunu söyledi.

Çocuk gelişimi alanında Çorum’un ilk ve tek danışmanlık merkezini hayata geçiren Elif Durak, çocuklara güzel dokunuşlar bırakabilmek ve gelecekte daha sağlıklı, mutlu bireyler olmaları hedefiyle bu yola çıktığını belirterek, çocuğun gelişiminde sağlanan ilerlemenin, bütün hayatını etkilediğini söyledi.

Elif Durak, Çocuk Gelişimi ve Danışmanlık Merkezi’nde verdiği hizmetleri şöyle sıraladı:

“0-18 yaş çocuklara Pedagojik Danışmanlık, Gelişimsel Takip, Oyun Terapisi, Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi, Öğrenme Güçlüğü, Tuvalet Alışkanlığı Kazanımı, Davranışsal ve Duygusal Problemler, Sınav Kaygısı, Boşanma, Ölüm, Çocuk- Aile İçi İletişim ve Tutumlar, Gelişim Destekli ve Dikkat Güçlendirici Oyunlar. Uluslararası kullanılan, geçerlilik ve güvenilirliği yüksek olan Moxo Dikkat Testi.”

Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif Durak, Çorum’da ilk ve tek uygulayıcısı olduğu SAS Metodu hakkında da şu bilgileri verdi:

SAS Metodu, uygulanması son derece kolay, danışana özel tasarlanmış; ses, müzik ve hikâye tabanlı, kulaklıkla dinlenerek beynin daha verimli çalışmasını sağlayan bir program metodudur.

SAS Metodu kulaklıklar aracılığı ile müziği, tonları ve konuşmaları birer araç olarak kullanarak beynin iki yarı küresi arasındaki aktivasyonu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sağ kulaktan duyulan bilgiler beynin sol yarı küresine ve sol kulaktan duyulan bilgiler de beynin sağ yarı küresine gitmektedir. Bu durum, beynin iki yarıküresiyle de bağlantılı ve uyumlu bir şekilde çalışabilmesine olanak sağlar.

Son yıllarda nöroplastisite alanında yapılan araştırmalar SAS Metodu’nun gelişmesine olanak sağlamıştır. Danışan için uygulanan bu yöntem basit ve tamamen güvenlidir. Sadece her gün özel olarak hazırlanmış ses ve müzik programlarını kulaklıklar aracılığı ile dinleyerek, beynin sağlıklı bir işleyişe sahip olması mümkündür. Bu işleyiş birkaç hafta sürdüğünde beynin yeni, kalıcı, hızlı ve etkili bir alışkanlık edinmesi sağlanır.

Program özellikle 3 yaş üstü çocuklar ve yetişkinlerde; 14, 21, 24 gün süreli ve günde 20 dk, 30 dk, 40 dk ve 60 dakikalık seanslardan oluşmaktadır. Bu süreç; danışanın başvuru nedenine göre belirlenmektedir. İhtiyacımız olan bir kulaklık ve internet erişimi olan bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu. Danışan ilk programı tamamladıktan yaklaşık 1 ay sonra diğer ikinci bir program alabilmektedir. Her program arası 1 ay ara verilmesi önerilmektedir.

Dinleti programları her bireyin ihtiyacına göre özel olarak hazırlandığı için; sonuçlar da bireyden bireye değişmektedir. Sonuç alınan alanlardan bahsedecek olursak eğer; dikkat, konsantrasyon ve motivasyon becerileri, dil ve konuşma becerileri, anlama-algılama ve öğrenme becerileri, okuma-yazma ve disleksi, denge ve motor becerileri, davranış ve sosyal iletişim, duyusal işlemleme süreçleri, dikkat süresi, yeme ve uyku alışkanlıkları.

Metod; İngiltere, Hollanda, Polonya, Almanya, K.K.T.C ve Türkiye'deki Merkezleri, Uzmanları ve Ülke Temsilcileri aracılığıyla danışanlarına hizmet vermektedir. Program Online uygulanan bir program olması sebebiyle dünya geneline de hizmet sunmaktadır.”

(Haber Merkezi)