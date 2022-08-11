Çocuklara küçük yaşta at sevgisini aşılamak amacıyla Pony Club’ı Çorum’a getireceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Belediyemizin ev sahipliğinde organize edilen etkinliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir"

Veteriner İşleri Müdürlüğünde 14 -15 Ağustos tarihlerinde saat: 14:00 -18:00 arası gerçekleşecek etkinliğin 4-14 yaş grubu çocuklara hizmet vereceğini belirten Çöplü, “Günlük yaklaşık 300-350 kişilik kontenjan bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi almak isteyen hemşehrilerimiz 0 364 2216367 numaralı telefonu arayabilirler” diye konuştu. 


 