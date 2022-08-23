Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri, yaz şenlikleri ile dolu dolu bir hafta sonu geçirdi. Millet Bahçesi’nde çocuklar için gerçekleşen etkinlikte kukla gösterisi, animasyon gösterileri, Hacivat- Karagöz oyunu ve yarışmalar yapıldı. Millet Bahçesi’ndeki futbol sahasında yapılan etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliğe katılanlara Çorum Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu. İlginin yoğun olduğu çocuk eğlenceleri programına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Millet Bahçesi’ndeki çocuk eğlenceleri etkinliğinin ikincisi 28 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek.

(Haber Merkezi)

