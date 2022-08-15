Türkiye Jokey Kulübü’nün çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlattığı ve ülkemizin birçok noktasında çocukları atlarla buluşturduğu “Pony Club Şehrinize Geliyor” projesinin yeni etabı Çorum oldu.

Aileleriyle birlikte katıldıkları etkinlikte hayvan parkını da gezen çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşarken Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Pony Club sorumlusu Adil Yıldız, çocuklara at sevgisi aşılamak amacıyla 2014 yılından bu yana bu etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Yıldız, “Bizi Çorum’da ağırlayan ve bize bu imkânı sağlayan Çorum Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

