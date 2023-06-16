Okul Sporları İl Temsilciliği'nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan "Geleneksel Çok Oyunları İl Şenliği'nde heyecan sona erdi. 28 okuldan 300 minik sporcunun katılımı ile gerçekleşen oyunlar Nazmi Avluca Sahası'nda yapıldı. Kaleli Yakan Top, Mendil Kapma ve Yağ Satarım, Bal Satarım kategorilerindeki oyunların finalleri dün yapıldı. Final müsabakalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ile birlikte sporcu velileri büyük ilgi gösterdiler.

Kaleli Yakan Top oyunları final maçında Yunus Emre İlköğretim, Yavuz Sultan Selim'i yenerek şampiyon olurken, bu kategorinin üçüncülük dördüncülük maçında ise Hürriyet İlkokulu üçüncü, İsmail Kakaç İlköğretim okulu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Mendil Kapmaca Oyununda ise Kocatepe İlköğretim okulu şampiyon olurken Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ikinci, Atatürk İlkokulu üçüncü, Başöğretmen Atatürk İlköğretim Okulu ise dördüncülük ödülünü aldılar.

Yağ Satarım Bal Satarım oyununda ise Atatürk İlköğretim Okulu şampiyonluğu kazanırken, Ubeydi Gazi İlköğretim Okulu ikinci, Bekir Aksoy İlköğretim okulu üçüncü, Bahçelievler İlköğretim Okulu ise dördüncü oldu.

Dün sona eren oyunların ardından dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyaları verildi. Şenlikte mücadele eden sporcular kadar velilerde büyük heyecan yaşadılar. Ödül töreninde sporcu velileri çocuklarının fotoğraflarını çekmek ve onların mutluluğuna ortak olmak için birbirleri ile yarıştılar.