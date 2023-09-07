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Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Cadde'de bulunan bir çocuk parkında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre M.D.(17) ile E.Ö.(16) ve B.A.(17) arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö., otomatik tüfekle ateş ederek M.D.'yi vurdu.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan M.D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı gerçekleştiren iki çocuk polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.