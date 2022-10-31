Çorum Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, önemli bir hizmetin daha şehrimize kazandırılması için girişimlerde bulunuyor.

İlhan Kılıç, başka illerden, ilçe ve köylerden şehir merkezine gelen veya çarşıya – pazara çıkmak durumunda kalan annelerin, çocuklarını emzirmeleri veya bezini değiştirmeleri, bakımını yapmaları için küçük kulübeler şeklinde kabinler kurulabileceğini belirterek, Çorum Belediyesi’nden bu konuda destek istedi.

“MAĞDURİYETİ GİDERMELİYİZ”

Annelerin çarşı içerisinde bebeklerinin bakımını yapabileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği kapalı bir mekan bulmakta zorluk çektiğini ve mağduriyet yaşadığını ifade eden Kılıç, “Çorum Belediyesi bünyesinde şehrin belirli noktalarına küçük kulübeler kurulabilir. Eğer bu tür kulübeler meydan, millet bahçesi, park gibi alanlara kurulursa oralarda bulunan güvenlik personeli aracılığıyla da ilave bir personel görevlendirmeye gerek kalmadan güvenlik de sağlanmış olur. Bu tür odalar akşamları belirli bir saatten sonra da kapatılabilir, böylelikle geceleri amacı dışında kullanımın önüne geçilmiş olur. Annelerin şehir merkezinde böyle bir hizmete büyük ihtiyacı var” diye konuştu.

AŞGIN’DAN DESTEK

Türkiye’de birkaç ilde bu tür hizmetin belediyeler aracılığıyla verildiğinin altını çizen Kılıç, konuyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile de bir görüşme yaptığını, Başkan Aşgın’ın da sıcak yaklaşımı ile fikir birliğine vardıklarını söyledi. Kılıç, Aşgın’dan projenin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi için söz aldıklarını bildirerek, projeye desteği ve duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

İlhan Kılıç, çocuk bakım ve emzirme kulübelerinin Adalet Sarayı yanı, Kadeş Barış Meydanı yanı, millet bahçeleri ve şehir merkezinde güvenlik personelinin bulunduğu bazı noktalara kurulabileceğini sözlerine ekleyerek, projenin en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesini arzu ettiklerini bildirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

