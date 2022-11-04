Ayrıldığı eşinin 3 gündür kendisine çocuğunu göstermediğini öne süren Nevzat Ü. (30) Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise binanın altına hava yastığı açtı.

Gencin olay yerine gelen yakınları gözyaşları içinde oğullarını aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Polisler tarafından yaklaşık yarım saatte ikna edilen Nevzat Ü. ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.