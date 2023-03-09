Ankara’da yaşayan, Amasya-Taşova kökenli ziraat mühendisi, yazar-şair Betül Fırat’ın, bilim-kurgu çocuk romanı “Kayıp Lapis Lazuli” isimli kitabı, Gülnar Yayınları’ndan çıktı.

Raflardaki yerini alan 6. kitabı ile ilgili bir değerlendirme yapan Betül Fırat, “Çocuklar için farklı bir dünyanın kapılarını aralayacak, kendine özgü karakterlerle onları buluşturacak bir kitap. Çocukların hayal gücüne göre ve renkli bir roman olsun istedim. Karakterler ile dikkat çeken ve biraz gerçek biraz sanal gezegen ve galaksilerin olduğu macera dolu bir kitap oldu.” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

