Hayvancılığı geliştirmek ve sürü yönetim elemanlarına katkı sağlamak için KADEM ve Çorum Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında açılan kurs tamamlandı.

Birçok farklı alanda nitelikli bireyler yetiştirmek için açılan halk eğitim kursları, koronavirüs vakalarının azalmasıyla tekrar faaliyete geçti. Bu kurslardan biri olan “Sürü Yönetimi” birçok yönüyle ön plana çıkıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, halk eğitim merkezlerinde sürü yönetimi kursuna giderek çobanlık eğitimi almış kişilere “sürü yönetimi” desteği veriyor.

Çorum Halk Eğitim Müdürlüğü ve KADEM işbirliği ile başlatılan Sürü Yönetimi Elemanı kursunda kursiyerlere merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları anlatıldı.

Kursun son gününde bir konuşma yapan ve kursiyerlerle güzel bir dostluk yaşadıklarını vurgulayan Kurs Eğitmeni Ziraat Mühendisi Gürsel Şenol, “Çorum’un çeşitli köylerinden 56 kursiyerimiz bu kursa müracaat edip katılım sağladı. Biz burada ilk önce Türkiye’deki hayvancılıktan ziyade Çorum’a uygun yapıda hayvancılık, süt üretimi, kuzu-koyun yetiştiriciliği hakkında hem teknik hem de bilimsel olarak kursiyerleri bilgilendirdik. Özellikle rasyon, kaba yem, yem, premiks konularını derslerimizde ayrıntılı bir şekilde anlattık. Özellikle buradaki beslenmeye dayalı hastalık sebeplerini anlattık ki çoğu kursiyerimiz yapılan hatalı uygulamaların farkına vardı. Şu an sürülerinin daha sağlıklı olduğunu ifade etti. Bizim amacımız buradaki arkadaşlarımızı kazanmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Tüm kursiyerlerimize bol kazançlar diliyorum.” dedi.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olmasına rağmen 6 yıldır çobanlık yaptığını söyleyen Alican Özarslan, “Yaklaşık 6 yıldır hayvancılık yapıyoruz. Bu kursa gelmekteki asıl amacımız belge almaktı. Fakat burada hocamız sayesinde işin sadece belge olmadığını, eğitim alıp daha profesyonelleşerek kendimize daha çok bilgi katmış olduk.” şeklinde konuştu.

Kursta öğrendikleri bilgileri sürü başında uygulayacağını dile getiren Mihriban Çolak, “Hayvancılıkla ilgili bilgi almak istiyorduk. Gürsel hocamız da bize pek çok bilgi aktardı. Hayvancılıkla uğraşıyorduk, artık daha bilgili bir şekilde işimize devam edeceğiz” diye konuştu.

KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Eren Şenol ise özellikle kadınların ilgi göstermesinden mutluluk duyduğunu dile getirerek şunları kaydetti: “Hanım arkadaşlarımızdan ve beyefendilerden gelen talepler üzerine KADEM olarak Halk Eğitim Müdürlüğü ile kurs açmak istedik. Bu işi karı koca olarak yapan arkadaşlarımız da var. Biz de kurs için başvuru yaptık ve kabul gördü. Bilinçli yetiştirici ve çiftçilerimizin olması hatta kadınlarımızın olması beni gururlandırdı. Her birinin ayaklarına sağlık. KADEM ev sahipliğinde bu kursu açmaktan gurur duyduk.” (Haber Merkezi)