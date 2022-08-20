Merkeze bağlı Kalehisar Köyü’nde koyun çobanlığı yapan İ.G.(44) ile S.Ç.(30) arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. S.Ç., yanında taşıdığı av tüfeği ile İ.G.’ye ateş ederek yaraladı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı İ.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tartışmanın hayvanları gölgede dinlendirme sebebi ile çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.