TZOB Başkanı Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliği’nin 23 Eylül tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirildiğini ve ÇKS başvuru döneminin 4 ay ile sınırlandırıldığını hatırlattı.

2023 yılı ÇKS başvurularının, yeni yönetmelik çerçevesinde 1 Ekim 2022 tarihinde başladığını ve 31 Aralık 2022 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Şemsi Bayraktar; “Başvuru süresinin bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yapan çiftçilerin yaklaşık üçte biri bu yıl başvuru yapmadı. Bu nedenle 31 Aralık tarihinde bitecek olan 2023 yılı ÇKS kaydı başvuru süresi uzatılmalıdır” dedi.

Bayraktar yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda dijitale geçiş uygulaması ile arazi beyanında ve ek belgelerinde değişiklik olmayan çiftçilerin başvurularını e-devlet üzerinden kabul etmeye başladı. Diğer çiftçilerimizin başvuru belgeleri ise geçmiş yıllarda olduğu gibi odalarımız tarafından tamamlanmakta, çiftçilerimiz tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilmektedir. Bu yıl yapılan yeni uygulamalara çiftçilerimiz yeterince uyum sağlayamıyor. Özellikle uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle e-devlet başvurularında sık sık sistem sorunu yaşanıyor.”

2022 yılında 2 milyon 172 bin 974 çiftçinin, toplam 15,3 milyon hektar tarım alanının ÇKS’ye kaydedildiğini ifade eden Şemsi Bayraktar; “2023 tarımsal üretim dönemi için ise, odalarımızdan alınan bilgilere göre bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 460 bin çiftçinin, 10,6 milyon hektar alanının kaydı yapıldı” görüşüne yer verdi.

ÇKS kaydını yaptıramayan çiftçilerin birçok hizmetten yararlanamadığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de işlenen toplam tarım alanının 23,5 milyon hektarken ÇKS’ye kayıtlı alanın 15,3 milyon hektar olduğunu dile getirerek, “Her yıl ülkemizde ortalama 8,2 milyon hektar tarım arazisi kayıt altına alınamıyor. Bu alanların önemli kısmında üretim devam etse de çiftçilerimiz destek alamıyor” diye konuştu.

Bayraktar ülkede üretim yapan çiftçilerin yüzde 58’inin ÇKS kaydı bulunmadığını dile getirerek 31 Aralık tarihinde bitecek olan 2023 yılı ÇKS kaydı başvuru süresinin uzatılması gerektiğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

