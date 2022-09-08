İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Çiftçilerimizin tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için son başvuru tarihine kadar ÇKS kayıtlarını bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir” dedi.
Buna göre Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu için istenen belgeler;
“1-ÇKS Kaydı için Başvuru Dilekçesi
2-Çiftçi Belgesi (ÇKS’ye kayıt olacak veya ÇKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden Çiftçi Belgesi istenir.)
3-Formlar
Çiftçi Kayıt Formu
Tarımsal Faaliyetler Formu
Arazi Bilgileri Formu
Kira Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)
Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)
Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi
4- Döner Sermaye Makbuzu” olarak açıklandı.
(Ömür SOYTEMİZ)