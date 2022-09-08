İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “Çiftçilerimizin tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için son başvuru tarihine kadar ÇKS kayıtlarını bulundukları İl/İlçe Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir” dedi.

Buna göre Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu için istenen belgeler;

“1-ÇKS Kaydı için Başvuru Dilekçesi

2-Çiftçi Belgesi (ÇKS’ye kayıt olacak veya ÇKS kayıtlarını güncelleyecek çiftçilerden Çiftçi Belgesi istenir.)

3-Formlar

Çiftçi Kayıt Formu

Tarımsal Faaliyetler Formu

Arazi Bilgileri Formu

Kira Formu (Birinci derece akrabalara ait arazilerin beyanı için)

Muvvaffakatname -1 Formu (Hisseli arazilerde bir kişinin tüm araziyi beyanı için)

Arazi Kiralık İse Kira Sözleşmesi

4- Döner Sermaye Makbuzu” olarak açıklandı.

(Ömür SOYTEMİZ)

