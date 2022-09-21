22. Dönem CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, ÇORUM HABER’in yayın hayatında 38. yıla, dostu Mehmet Yolyapar’ın da meslekte 53. yıla girişini kutladı.

Gazetemizi ziyaret eden Feridun Ayvazoğlu, gerek Yolyapar’ın, gerekse yönettiği gazetenin çizgisinden ödün vermeden, Atatürk ilkelerine bağlı, etkin ve objektif yayıncılık anlayışıyla bugünlere geldiğini belirterek, tüm gazete çalışanlarına başarı dileklerini iletti. (Volkan SINAYUÇ)

