Çorum’un yetiştirdiği unutulmaz halk ozanlarından merhum Hüseyin Çırakman’ın oğlu Ozan Sönmez Çırakman’ın Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın için yazdığı şiir:
Hakikatle, özveriyle işine koşmak
Amaca ulaşıp, sevgiyle coşmak
Layıkıyla çalışıp, engeller aşmak
İleriyi görmek, gözünde saklı.
Limit yoktur çabasında, işinde
İyilik var hayalinde, düşünde
Başarıya ulaşmanın peşinde
Referansı hizmet, sözünde saklı.
Aldırmadan zorluklara, çalıştın
Halka hizmet etmek için yarıştın
İnsan seven kervanına karıştın
Mütevazı duruş yüzünde saklı.
Ayırmadan herkesi bir görensin
Şekil değil, öze önem verensin
Güzellikler, mutluluklar serensin
Isıtan sıcaklık közünde saklı
Nezaket, hoşgörü özünde saklı.