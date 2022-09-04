Çorum’un yetiştirdiği unutulmaz halk ozanlarından merhum Hüseyin Çırakman’ın oğlu Ozan Sönmez Çırakman’ın Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın için yazdığı şiir:

Hakikatle, özveriyle işine koşmak

Amaca ulaşıp, sevgiyle coşmak

Layıkıyla çalışıp, engeller aşmak

İleriyi görmek, gözünde saklı.

Limit yoktur çabasında, işinde

İyilik var hayalinde, düşünde

Halk Et Kombinası bayrama hazır Halk Et Kombinası bayrama hazır

Başarıya ulaşmanın peşinde

Referansı hizmet, sözünde saklı.

Aldırmadan zorluklara, çalıştın

Halka hizmet etmek için yarıştın

İnsan seven kervanına karıştın

Mütevazı duruş yüzünde saklı.

Ayırmadan herkesi bir görensin

Şekil değil, öze önem verensin

Güzellikler, mutluluklar serensin

Isıtan sıcaklık közünde saklı

Nezaket, hoşgörü özünde saklı.