20-27 Haziran tarihlerinde, Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası’nda, genç erkekler layt kontak 69 kiloda ringe çıkan ve karşılaştığı 12 rakibini de yenerek birinci olan İl Özel İdaresi Gençlikspor Kulübü sporcusu Enes Duman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak tarafından ödüllendirildi.

Antrenörü ve aynı zamanda babası Sinan Duman’ı kabul eden Genel Sekreter Recep Çıplak, elde ettikleri başarıdan dolayı baba ve oğula hediye çantası vererek ödüllendirdi.

Ziyarette, Kulüp Başkanı Necat Yazıcı ile kulüp yöneticileri Rüştü Barış Öztürk, Mustafa Akça, Alaattin Hacıismailoğlu, İlhan Ünal ve Hayati Demirci de hazır bulundular.

(Hüseyin AŞKIN)

