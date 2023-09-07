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MHP İl Başkanı Çıplak, Mehmet Tahtasız'a yönelik olarak; “Bal yapmaz arı, saldıracak başka kapı bulmalıdır” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın ilimize faydası olmayan bir vekil olduğunu öne süren MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Tahtasız’ın eleştirmekten başka işi gücü olmadığını vurguladı.

MHP İl Başkanı Çıplak açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “4 Eylül itibari ile Çorum’da, merkez ilçe ve tüm ilçelerimizin 14. Olağan Kongrelerini tamamladık. Bu zamana kadar görevini en iyi şekilde yerine getiren tüm başkanlarımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Seçimi kazanan başkanlarımıza ve yönetimine başarılar diliyorum.

Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin hedef ve talimatları doğrultusunda, göreve geldiğimiz andan itibaren teşkilatımızın görev ve sorumluluklarını belirledik. Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayırıcı Çorum’da gerçekleşen kongrelerimize teşrif ederek bizleri onurlandırmıştır. Kongrelerimizde gündeme dair konuşmalar yapmıştır. Gerekli konularda tespitlerde bulunmuş ve bizlere değerli bilgiler vermiştir. 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimlerinde merkez ve ilçe belediyelere talip olduğumuzu belirtmiştir.

Bu konuşmalardan kendilerine çıkarımda bulunan CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’un ağabeyi Vahit Kayırıcı’ya cevap verme hadsizliğinde bulunmuştur. Talihsiz açıklamalardan anlıyoruz ki; Vahit Bey’i çok iyi dinlememiştir. Yapılan yalan ve iftiralar ile Çorum halkının değerli vaktini almıştır. MHP Cumhur İttifakı’nın temel bileşeni, Türkiye’nin geçmişinde olduğu gibi geleceğinin de teminatı, kutlu sancağıdır ve olmaya devam edecektir.

Cumhur İttifakı son seçimden galip çıkmıştır. Seçim sonucunu hazmedemeyen Sayın Tahtasız saldıracak başka kapı bulmalıdır. Bal yapmaz arı gibidir. Çorum için bir tane faydası olmayan vekilin eleştirmekten başka işi yok mudur? Kendi çemberi etrafında dönmekten başka işi olmayan Sayın Tahtasız, bu zamana kadar hangi yaralı parmağa merhem sürmüştür. Şimdi kalkıp, seçildiği günden itibaren tüm vaktini Çorum halkı için ayıran, derdine derman arayan Çorum’un Ağabey’ine dil uzatıyorsunuz. Haddinizi bilmenizi sizlere tavsiye ediyoruz.

Geçtiğimiz milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6’lı Masanın masa altındaki ortakları malumdur. PKK ve onların siyasi temsilcileri, FETÖ ve sayısız terör örgütlerinin seçimde açık beyanlarla kimleri desteklerini bu halk çok iyi gördü. Aynayı bize öneren Sayın Tahtasız, önce siz şehitlerimizin ailesinin karşısına nasıl çıkacağınızı, gazilerimizin ve terör mağdurlarının yüzüne nasıl bakacağınızı düşünün.

MHP Çorum Milletvekilimiz Vahit Bey’in Ankara’da Çorum için nasıl çalışmalar yaptığı herkesçe malumdur. Çorum’un talep ve isteklerini her makamda dile getirmektedir. Çorum halkı Çorum’un ağabeyine güvenmektedir. Ama Sayın Tahtasız bilmiyor ise; halkın seçimlerde MHP’ye güvenini tekrar tekrar gözden geçirmeli ve iftiralarını kendine saklamalıdır.

MHP bu ülkenin 57. Alayıdır. Hiçbir zaman ülkeyi savunmaktan, şer odakları yok etmekten ve zalim ile savaşmaktan yorulmamıştır ve de mücadelesinden vazgeçmeyecektir”