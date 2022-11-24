Aynı zamanda Antalya ÇEKVA Başkanı olan İnşaat Mühendisi Öğr.Gör. hemşehrimiz Kemal Koçak, uzun yıllardan beri Antalya’da yaşıyor ve kısa adı TÜÇİAD olan Türk-Çin İşadamları Derneği’nin Genel Başkanlığı’nı sürdürüyor.

Kemal Koçak, sosyal medya hesaplarını aktif bir biçimde kullanarak, gerek TÜÇİAD mensuplarıyla, gerekse Çorumlu hemşehrileriyle iletişimini canlı olarak koruyor.

Hemşehrimiz Koçak’ın son paylaşımı ise, Çinli iş kadını Bayan July’nin TÜÇİAD Kaleiçi Temsilciliği’ni ziyaretini yansıtıyor. (Haber Merkezi)

