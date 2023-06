AGD Çorum Şubesi üyeleri PTT önünde düzenlediği basın açıklaması eylemi ile Çin’e tepki göstererek Doğu Türkistanlılara her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

Eylemde konuşan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şube Başkanı Mehmet Göle, dünyanın her neresinde zulüm gören, mağdur ve mazlum olan bir insan varsa bunun sorumluluğunun hiç şüphesiz Müslümanların ve vicdan sahibi insanların üzerinde olduğunu vurguladı.

Sömürgecilerin yağma ve talanlarının dünyayı yaşanmaz hale getirdiğini kaydeden Mehmet Göle, “Adil bir düzenin hakim olması gerekirken, uluslararası anlaşmalar ve insan hakları olarak sunulan bazı iki yüzlü söylemler güçlülerin zayıfları ezmesine sebep olmaktadır. Dünya tarihinde yaşanan binlerce savaşa rağmen barış ve adalet sağlanamamış, aksine tüm anlaşmalar ve Avrupa Birliği, NATO gibi kuruluşlar başta olmak üzere uluslararası birçok kuruluş emperyalizmin ve sömürgeci anlayışın güçlenmesine sebep olmuştur” diye konuştu.

Çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutan ülkelerin, zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam ettiğini kaydeden Göle, emperyalist Çin Devleti’nin, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da her türlü yöntemi kullanarak sistematik katliamlar gerçekleştirdiğini, dünyanın buna sessiz kaldığını, Çin’e karşı başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan haklı talepleri doğrultusunda birlikte hareket ederek her platformda bu konuyu dile getirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)