Sungurlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Özkarslı, tutuksuz yargılanan babası Mehmet Özkarslı ile öldürülen Mustafa İçöz'ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, iddiaları reddetti.

Maktul Mustafa İçöz'ün ailesinin avukatı ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özkarslı'nın tutukluluk halinin devamına, babası Mehmet Özkarslı'nın tutuksuz yargılanmasının devamına, dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse mahkemede hazır edilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ahmet Özkarslı (24), babası Mehmet Özkarslı ile kavga ettiği gerekçesiyle 18 Ekim'de Mustafa İçöz'ü (20) ruhsatsız silahıyla ateş ederek yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan İçöz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince köydeki evlerinde gözaltına alınan Ahmet Özkarslı ile babası Mehmet Özkarslı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden Mehmet Özkarslı daha sonra serbest bırakılmıştı.