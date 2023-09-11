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Olay dün gece saatlerinde Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Cadde üzerinde Hüseyin Ö.(27) ve Bünyamin Ü.(28) ile Muhammet B.(21) arasında bir nedenle çıkan kavgada Muhammet B., üzerinde taşıdığı bıçakla Hüseyin Ö. ile Bünyamin Ü.’yü ağır yaraladı.

Acil ameliyata alınan yaralılardan Hüseyin Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bünyamin Ü.’nün ise hala ameliyatta olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı Muhammet B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.