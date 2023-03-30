Sungurlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ilçeye bağlı Kavşut köyünde Mustafa İçöz'ün silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık A.Ö., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan babası M.Ö. ile öldürülen Mustafa İçöz'ün yakınları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, jandarma ekiplerince sanıklara ait, köydeki bakkal dükkanından alınan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen mahkeme heyeti, baba M.Ö.’nün kavga sırasında İçöz'ü sopayla darbettiğini ve sopanın kırıldığını tespit etti.

Sanık baba M.Ö., duruşmada yaptığı savunmasında, kavga sırasında oğluna müdahale ettiğini, daha önce yaptığı savunmaların geçerli olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık A.Ö. ise olayın bir anda gerçekleştiğini, babası M.Ö.'nün Mustafa İçöz'e sopayla vurmadığını, sopanın yere vurulması nedeniyle kırıldığını savundu.

Maktul Mustafa İçöz'ün ailesinin avukatı ise ilk kez mahkemeye sunulan güvenlik kamerası görüntülerinin, yargılamanın başından beri sundukları iddiaları doğruladığını belirterek, “Sanık M.Ö.’nün maktulün başına sopayla vurduğu açıktır. Sanık M.Ö. kasten öldürme suçuna iştiraki söz konusudur, video kaydı açıktır. Sanığın kaçma şüphesi vardır, tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.Ö.’nün tutuklu yargılanmasına, oğlu Ahmet Özkarslı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde A.Ö. (24), babası M.Ö. ile kavga ettiği gerekçesiyle 18 Ekim 2022'de Mustafa İçöz'ü (20) ruhsatsız silahıyla ateş ederek yaralamış, hastaneye kaldırılan İçöz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından jandarma ekiplerince köydeki evlerinde gözaltına alınan A.Ö. ile babası M.Ö. çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanmıştı. Şüphelilerden M.Ö. daha sonra serbest bırakılmıştı. (AA)

