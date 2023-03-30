Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları Kastamonu'da devam ediyor. B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Çimentospor ilk maçında Samsun Kadıköyspor ile karşı karşıya geldi. Hasan Doğan Stadı'nda saat 15.00'de başlayan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, hücumda daha üretken olan Çorum temsilcisi Çimentospor maçı 2-1 kazanmasını bildi. Yeşil-Beyazlılara galibiyeti getiren golleri Yiğit Kaya ve Bedirhan Mısır kaydetti.

Bu sonucun ardından gruplara süper bir başlangıç yapan Çorum temsilcisi Çimentsopor, bugün BAY geçecek. Yarın ise grubun diğer takımı Karabük Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

