Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda konuşan Başkan Aşgın, Çorum’da bu dönemde şehircilik açısından parlak bir vizyon ortaya koyduklarını söyledi.

Geçtiğimiz ay Güpür Hamamı’nın satın alınması için kendisine yetki verildiğini, şuanda ise tapusu aldıklarını belirten Aşgın, “Güpür Hamamı’nın satın alınması 14 bin metrekarelik tarihi kent meydanı için de çok önemli oldu. Kale, tarihi kültür yolu, Velipaşa Hanı ve tarihi meydan projesi ile birlikte Çorum’un çehresi değişecek” dedi.

Çimento arazisine modern bir kent kurulacağını, diğer taraftan ise kadim bir kenti yeniden ayağa kaldırdıklarını anlatan Aşgın, Çorum’da şehircilik anlamında güzel bir vizyon ortaya konulduğunu dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

