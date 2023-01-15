Herkesin kendisinden bir şeyleri bulacağı bir şehir projesi hazırladıklarını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geniş yolların, parkların, yaşam alanlarının, sosyal donatıların, ticaret, turizm ve spor tesislerinin yer alacağı yeni şehirde konut sayısının 3 bin 300 civarında olacağını bildirdi.

Yeni şehir alanında yaklaşık 10 bin nüfusun yaşayacağı şeklinde bir planlamanın yapıldığını vurgulayan Aşgın, yeni şehir projesinin yatay mimari şeklinde hazırlandığını ve binaların genel olarak 6 kat olacağını kaydetti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, birkaç tane de her şehirde olduğu gibi zengin şehir görüntüsü imajı yaratacak şekilde plazaların da düşünüldüğünü anlattı.

Başkan Aşgın, projenin bir süre sonra açıklanacağını ve 2023 yılı itibariyle düğmeye basılacağını da açıkladı.

“ÇİMENTO ARAZİSİNDE 3300 KONUT OLACAK”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çimento arazisi üzerine kurulacak yeni şehir projesi ile ilgili ayrıntılı bilgileri ilk kez katıldığı “Analiz” programında paylaştı.

Herkesin kendisinden bir şeyleri bulacağı bir şehir projesi hazırladıklarını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geniş yolların, parkların, yaşam alanlarının, sosyal donatıların, ticaret, turizm ve spor tesislerinin yer alacağı yeni şehirde konut sayısının 3 bin 300 civarında olacağını bildirdi.

Yeni şehir alanında yaklaşık 10 bin nüfusun yaşayacağı şeklinde bir planlamanın yapıldığını vurgulayan Aşgın, yeni şehir projesinin yatay mimari şeklinde hazırlandığını ve binaların genel olarak 6 kat olacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Aşgın, Birkaç tane de her şehirde olduğu gibi zengin şehir görüntüsü imajı yaratacak şekilde plazaların da düşünüldüğünü anlattı. Aşgın, projenin bir süre sonra açıklanacağını ve 2023 yılı itibariyle düğmeye basılacağını da açıkladı.

(Haber Merkezi)

