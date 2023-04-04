Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1.Kademe grup maçları sonunda 22 takımın mücadele etme hakkı kazandığı 2.Kademe maçları Bolu (Gerede), Eskişehir, Sivas ve Muş olmak üzere 4 grup merkezinde oynanacak.

Geçtiğimiz hafta, Kastamonu’da düzenlenen 1.Kademe grubunda şampiyon olan Çorum temsilcisi Çimentospor, 2.kademe maçlarını 13-16 Nisan tarihlerinde, Sivas’ta oynayacak. Çimentospor ile birlikte Sivas grubunda Çarşıbaşı Belediyespor (Trabzon), Yomraspor (Trabzon), Ünye Futbol Kulübü (Ordu), Kâhta İdmanyurdu (Adıyaman)Mersin Terspor yer alıyor.

Maçların programı teknik toplantıda belli olacak olup, gruplarını birinci bitiren takımlar final grubuna yükselecek.

(Hüseyin AŞKIN)