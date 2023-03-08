4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U14 Play-Off Ligi’nde 5.hafta maçları oynandı. İtfaiye Sahası’nda oynanan günün ilk maçında 12 puanla yenilgisiz lider durumda bulunan Çimentospor ile 9 puanla ikinci sırada yer alan Çorum FK takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan taraf Çorum FK oldu. İlk 10 dakikalık bölümde önemli pozisyonlar bulan Çorum FK bir türlü aradığı golü bulamadı. 10.dakikadan itibaren oyuna ortak olan lider Çimentospor, Yiğit Kaya ile bulduğu pozisyonlardan faydalanamayınca karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda iki takımda kontrollü bir futbol ortaya koyarken, gol yollarında ise fazla üretken olamadılar. Son 10 dakikaya 0-0 eşitlikle giren iki takım geliştirdiği cılız ataklardan gol çıkaramayınca karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından Çimentospor puanını 13 yaparak bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, 10 puana yükselen Çorum FK ise ikincilikle yetindi.

Aynı sahada saat 16.00'da başlayan günün diğer maçında ise Hattuşa Gençlikspor, Mimar Sinan’ı 4-0 yenerek bitime bir hafta kala üçüncülüğü garantiledi.

Çorum FK: 0

Çimentospor: 0

SAHA: İtfaiye.

HAKEMLER: E.Ramazan Boyraz, Çiğdem Varan, Ömür Soytemiz.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Sefa, Çınar, Efekan, Koray, Ahmet, Talat, Çınar, Bulut (Batuhan), Erdem, Emre (Haydar), Emirhan.

ÇİMENTOSPOR: Ahmet Efe, Yiğit Kaplan, Yunus Emre, Muhammet, Kaan, İsmail (Toprak), Enver, Kutay (Eymen), Bedirhan, Yiğit Kaya, Hüseyin Ege.

GOL: Yok.

(Rıfat KARA)

