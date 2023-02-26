İnşaat Mühendisleri Odası Çorum Temsilcisi Özgür Kılıç, deprem riskine karşı, Çimento Fabrikası’nın yerini 2 katlı sosyal konut alanı olarak değerlendirme önerisinde bulundu.

Özgür Kılıç’ın önerisi şöyle:

“Çimento Fabrikası’nın yerini 2 katlı sosyal konut alanı yapalım. 1 milyon 400 bin metrekarenin % 30'unu yol ve sosyal donatıya ayıralım. Ortalama 300 metrekare arsa olsa yaklaşık 3.000 tane arsa üretmiş oluruz. Ve halkımıza deprem yönetmeliğine uygun çizilmemiş, hazır beton kullanılmamış, nervürlü demir kullanılmamış, ekonomik ömrünün yarısını tamamlamış yani 25 yılı geçmiş daire sahiplerine takas usulüyle ‘daireni ver arsanı al’ desek bir anda Çorum'da 3000 x 4 = 12.000 kişinin hayatını kurtarmış oluruz. 3000/15= 200 apartmanı şehir merkezinden taşımış oluruz.

Şehir merkezinde boşalan bu apartmanların arsalarını da 2 katlı ticari arsa olarak satışını yapsak elde edilen parayla da kayalık zeminlerdeki büyük arazileri satın alıp bu sistemi döngü halinde getirmek suretiyle Çorum'da hem hayat kalitesini değiştirmiş oluruz, hem de can güvenliğini sağlamış oluruz.” (Haber Merkezi)

