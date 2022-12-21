Açılış konuşmalarını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Erdem Çenesiz’in yaptığı törende, 2021 yılında 11 alt sektörde en çok ihracat yapan, ihracatını en fazla artıran firma ile en yüksek ihraç birim fiyatına sahip olan 41 firmaya toplam 69 ödül verildi.

Çimento, cam ve seramik sektörlerindeki ihracatçı firmaların 2021 yılında pandeminin zorlu koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 22 büyüme ile 4,8 milyar dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ihracat atağının 2022 yılında da devam ettiğini belirterek, “Bu yılın ilk 11 ayında toplam 5,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 5,5 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

2023 yılında küresel risklere rağmen yüzde 12’lik artışla 6,2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirten Çenesiz, dünya ekonomisinde ciddi bir yavaşlama beklendiğini vurgulayarak, “Ancak bizler kaliteli, uluslararası standartlara uygun, çevreye duyarlı üretimimizle mevcut pazarlarımızda derinleşmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

