Ocak 2020 itibarı ile tapusunun Çorum Belediyesi’ne Çorumlulara geçtiğini ifade eden Aşgın, “1 Milyon 384 Bin metrekarelik muazzam bir alan, ve biz kılı kırk yararak yaklaşık 3 yıldır ora ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Oranın bütün zemin etütleri, çalışmaları, jeolojik radarları yani aklınızda ne kadar araştırma inceleme varsa hepsini yaptık. Ve isteyen herkese bunlar açık. Bunlarla ilgili bütün bilgiyi, belgeyi bizlerden isteyen herkesle de paylaşabiliriz.

Burada çok ciddi bir çalışma yaptık. Ama depremden sonra, orada yeni bir şehir kuruyoruz. Dağa doğru bir şehir kuruyoruz. Nereye doğru büyüyecek. Dağlara doğru büyümemiz lazım. Ecdadımız bu işi biliyor, ecdadımızın yaptığı şehirler dağlara doğru büyür.

Bizimde böyle imkanlarımız var şehirlerimizi artık kayalık zeminlere, sağlam zeminlere doğru geliştirmemiz lazım ve çimento arazisi o anlamda önemli bizim için” dedi.

Meydana gelen deprem felaketinden sonra, çimento arazisinde ilana hazır olan projeyi tekrar gözden geçirmeye karar verdiklerini belirten Aşgın, konu ile ilgili Simpaş Holding sahibi Avni Çelik ile istişarede bulunduklarını kaydederek, “Buradaki çalışmamızı hem şehircilik mantığı ile hem görsellik estetik mantığı, hem de zemin ve bina olarak Almanya merkezli bir şehir planlama ofisi, bir çok ödül kazanmış köklü bir firma Albert Speer firmasını davet ettik.

Çimento arazisi ile yaptığımız tüm çalışmaları gönderdik firmaya. Masa üzerinde ciddi çalışma yaptı firma. Birkaç gün içerisinde Çorum’a gelecekler, yerinde de gerekli çalışmaları yapacağız. O firmadan alacağımız danışmanlık hizmeti ile birlikte son kararımızı verip ilan edeceğiz.

Ulusal mevzuatta netleşince, yereldeki istişarelerimizde netleşince, eylem planımızı diğer bir basın toplantısında tüm hemşehrilerimizle paylaşırız” dedi.

Aşgın, kentsel dönüşümü çok önemsediklerini belirterek, Çorum’da, kendilerinin aldığı insiyatifin TOKİ dışında alınmadığını kaydetti.



