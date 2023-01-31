Geçtiğimiz Kasım ayında Çorum – Amasya yolunda, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün seyir halindeki tıra çarptığı feci kazada hayatını kaybeden Çorumlu tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz, İzmir’de son yolculuğuna uğurlanmıştı. Korkunç kazada hayatını kaybeden Çorum - Sungurlu’ya bağlı Yörüklü Köyü nüfusuna kayıtlı Tolga Güleryüz, sanat camiasını yasa boğmuştu.

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahneleyen tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarpmış, meydana gelen feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti.



ANISINA FESTİVAL

İzmir Çiğli Belediyesi, kazada hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Tolga Güleryüz anısına “Çiğli Tolga Güleryüz Tiyatro Festivali” düzenledi. “Yaşama Sanatına Evet” temalı Çiğli Tolga Güleryüz Tiyatro Festivali’nin açılışı duayen oyuncu Tamer Levent’in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa merhum tiyatro sanatçısı Tolga Güleryüz’ün kardeşi Ahmet Güleryüz, usta oyuncular Tamer Levent, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Begüm Öner, Filiz Özbek ve Umut Oğuz da katıldı.

Tolga Güleryüz’ün annesi Medine Güleryüz’ün yazdığı mektubun okunması salonda bulunanlara oldukça duygusal anlar yaşattı. Festivalin ilk günü usta oyuncu Tamer Levent’in söyleşisi ve Umut Oğuz’un “Mıknatıs” isimli oyunu ile devam etti.

6 gün süren festivalde Çiğli Belediyesi Tiyatrosu, Uçan Pelerin Tiyatrosu ve Mavi Sanat Tiyatrosu başta olmak üzere birçok usta isim sahne aldı, birbirinden güzel yetişkin ve çocuk oyunları sanatseverler ile buluştu, bir dizi söyleşi programları düzenlendi. Festivalde usta sanatçılar Ercan Kesal, Tamer Levent ve Ayhan Taş, Çiğlili sanatseverler ile bir araya geldi.

Festivalde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sanatçılarımız hak ettikleri değeri maalesef göremiyor. Sanatçılar geçmişten bugüne her daim haklarını savunmak ve zor koşullarla mücadele etmek zorunda kaldı. Çiğli Belediyesi olarak, toplumumuzun sanatla olan bağını kuvvetlendirmek ve yeni sosyalleşme imkanları oluşturmak adına birçok sanatsal alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turna dönüşü elim kazada kaybettiğimiz değerli sanatçı Tolga Güleryüz anısına bu festivali düzenledik. Umudumuz Çiğlimizde yetişen Tolga gibi bilime ve sanata gönül vermiş gençler yetiştirmektir.” dedi.

Tolga Güleryüz’ün kardeşi Ahmet Güleryüz ağabeyini çok özlediğini belirterek tüm hayatının sanat olduğunu dile getirdi. Usta oyuncu Tamer Levent de Tolga Güleryüz’ün kendisi ve mesleğini sürekli geliştiren bir kardeşi olduğunu kaydetti. Tolga Güleryüz’ün arkadaşı oyuncu Ceyhun Fersoy da bu perdenin kapanmayacağını kaydetti. Oyuncu Begüm Öner ile Melis İşiten de “İyi ki bu dünyadan Tolga Güleryüz geçti. Onun adının geçtiği her yerde olacağız” diye konuştu.

(İHA)

