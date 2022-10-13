USK, çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Ekim itibarıyla 7,50 lira olarak açıklamıştı. Çiğ süt üreticileri ise açıklanan fiyatın maliyetin çok altında olduğunu belirterek tepki göstermişti. USK, çiğ süt litre tavsiye fiyatını yüzde 13'ün üzerinde artışla 8,5 liraya yükseltti.

Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, “14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.

KİRİŞÇİ: “ÜRETİCİNİN ELİNE 9 TL GEÇECEK”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiğ süt üreticisinin eline litre başına en az 9 TL geçeceğini söyledi.

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin 14 Ekim 2022 tarihinden itibaren çiğ inek sütünün litre başına tavsiye fiyatını 8,50 TL olarak belirlediğini hatırlattı.

Vahit Kirişci, “Bakanlığımızca Ekim-Aralık dönemi için 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi de 2,5 katına artırılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Böylece üreticimizin eline litre başına net olarak en az 9 TL geçecektir” dedi.

(Haber Merkezi)

