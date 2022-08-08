Sungurlu’da bulunan 50 köye “sütte soğuk zincir” oluşturmak için 650 litrelik süt soğutma tankları yerleştirilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kaya, Sungurlu’ya bağlı Aşağı Fındıklı, Arıcı, Hacıosman, Yörüklü ve Sarıcumalar köylüleriyle bir araya geldi.

Çorum’un en büyük ilçesinde bulunan ve hayvancılık yapan üreticilerin sütlerini, soğuk zincir kurarak sanayicinin istediği kalitede ve sağlıklı bir biçimde toplanmasını ve pazarlanmasını sağlamak istediklerini belirten Sarı, “Sütlerin bozulmaması ve üreticinin sütünü korumak için mutlaka soğuk zinciri oluşturmamız gerekmektedir. Biz kurum olarak, üreticilerimizin temsilcisi olan birlik ve odaları yoğun bir biçimde destekleyip projeler üretiyor ve yanlarında oluyoruz. Birlik başkanımızla akşam 7’den 11’e kadar köylerimizi dolaşıp üreticilerimizle beraber tankları koyacağımız yerleri belirliyoruz. Bizler üreticimizi çok seviyoruz. Sloganımız, ‘sonuna kadar üreticinin yanında olmak ve desteklemek” dedi.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ise, “Birliğe beş yıldır hizmet etmekteyiz. Bu 5 yılı üreticiye hizmet yolunda dolu dolu geçirdik. Çorum üreticisine bu yaptıklarımız yeter mi? Yetmez. Daha fazlasını yapmak için ben ve ekibim, gece gündüz demeden üreticimizin dertleri ile dertlenerek çalışmaya devam ediyoruz.” dedi

Ana gayelerinin gidemedikleri ve ulaşamadıkları üretici bırakmamak olduğunu kaydeden Kaya, “Küçük aile işletmeleri bizim vazgeçilmezimiz. Aile işletmelerini güçlü bir biçimde desteklersek kırsal nüfusu yerinde tutar üretime katkı sunarız. Bu tankların alınarak Sungurludaki köylere soğuk zincir oluşturulmasında emeği olan Sayın Valime, Milletvekillerimize ve Tarım ve Orman İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi Milletvekilimiz Sayın Ahmet Sami Ceylan’a bizleri en güçlü biçimde destekledikleri için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)