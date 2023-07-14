Açıklanan fiyat yüzde 35 artış gibi görünse de gerçeğin öyle olmadığı anlaşıldı. Ekim 2022 tarihinde 8,5 TL olarak açıklanan çiğ süt, Ocak 2023’ten itibaren serbest piyasada 10,5 lira satılmaya başlandı. Dolayısıyla dün açıklanan 11,5 liralık fiyat piyasa fiyatının yalnızca yüzde 9,5 üzerinde oldu. Üreticinin beklediği fiyat ise müstahsil kesildikten sonra ellerine en az 13 lira geçmesi yönündeydi. TÜSEDAD’a göre ise çiğ sütün litre fiyatı 15 lira olmasıydı.

“HAYVANLAR KESİME GİTMEYE DEVAM EDER”

Geçen hafta TBMM’den çiğ süt fiyatlarının açıklanması ve artırılması yönünde çağrıda bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, çiğ süt fiyatlarının açıklandığı gün Çorumlu süt üreticisi Gazi Kerten’i çiftliğinde ziyaret etti.

Çorum Turgut köyünde süt üreticiliği yapan Gazi Kerten, “Çiğ süt fiyatı 8.5 ay önce 8.5 lira olarak açıklanmıştı. Serbest piyasada ise 10.5 liraya gidiyordu. Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı fiyat zaten serbest piyasadaki fiyat. Dolayısıyla biz bir zam almadık. Açıklanan fiyat en az 13 lira olmalıdır. 13 liranın altında yine zarar ederiz, hayvanlarımızı yine kesime göndeririz” dedi.

“SEÇİMDEN BİR GÜN SONRA YEM FİYATI ARTTI”

Seçimden önce yemin çuvalını Tarım Kredi Kooperatifi’nden 333 liraya aldıklarını ifade eden üretici Kerten, seçimin ertesi günü bir çuval yemin 405 liraya satılmaya başlandığını söyledi. Çorumlu üretici Gazi Kerten, “Biz bu fiyatlardan sattığımız takdirde zarar ederiz. Müstahsili kestikten sonra elimize 13 lira geçerse zarar etmeyiz. Yaptığımız işten zevk alırız. Ama bu şekilde işten de soğuyoruz, bırakma aşamasına geliyoruz” diye konuştu.

“BİR LİTRE KOLA 20 TL, BİR LİTRE SÜT 11,5 TL”

Süt üreticisi Gazi Kerten’in çiftliğinde çiğ süt fiyatları ile ilgili açıklama yapan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Ulusal Süt Konseyi 8.5 ay sonra çiğ süt fiyatını açıkladı. 1 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere bir litre çiğ sütün tavsiye fiyatını 11.5 lira olarak açıkladı. Fakat bu fiyat üreticiyi tatmin etmedi. Çiğ süt fiyatı uzun süredir destekleme fiyatı ile beraber 10.5 lira civarındaydı. Bu konuyu Meclis’te de dile getirmiştim. Açıklanan fiyatın müstahsil fiyatı 13 lira olacak ki çiftçi zarar etmeyecek. Bugün çiftçimizden 10.5 liraya alınan sütün marketteki fiyatı 27 lira. Bir litre kola ise 20 lira. Bir litre kola bir litre sütten daha pahalı. İneklerin kesime gitmemesi için açıklanan fiyatının müstahsil bedeli en az 13 lira olmalıdır.”

“İNEKLER KESİME GİDERSE ET VE SÜT FİYATI DAHA DA ARTAR”

İneklerin kesime gitmesinin marketlerdeki et ve süt fiyatlarının daha da artması anlamına geleceğini vurgulayan Tahtasız, “Çiğ süt fiyatı 8.5 aydır güncellenmediği için şimdiye kadar çok sayıda damızlık inek kesime gitti. Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı 11.5 liralık fiyat çiftçiyi zarar ettirir. Üreticinin eline net olarak en az 13 lira geçmek zorundadır. Bu fiyat güncellenmelidir. Bizim derdimiz marketlerdeki süt fiyatının daha da artması değil. Hükümet çiftçiyi desteklerse hem çiftçi zarar etmez, hem inekler kesime gitmez hem de vatandaşımız sütü daha uygun fiyata içer. Hükümeti tekrar uyarıyoruz. Açıkladığınız fiyatı gözden geçirin” diye konuştu.