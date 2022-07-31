Çorum’da bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Bayat Gediği Hayat Şırınga arkasında bulunan bir çiftlikte aynı anda bir kaç noktada yangın başladı.

Yangınin ihbarı ile bolgeye cok sayida itfaiye ve polis sevk edildi. Farklı noktalarda başlayan ve çıkış nedeni henüz nelirlenemeyen yangina Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin mudahale etti. Itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik calışması ile sondürulen yangında onlarca agaç yandı, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.